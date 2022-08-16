Olay, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 taraf arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine sandalye fırlatarak tekme ve tokatla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, taraflar polis merkezine götürüldü. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Küçükkumla, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga kameralarda - Son Dakika

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