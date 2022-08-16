Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga kameralarda - Son Dakika
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Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga kameralarda

16.08.2022 09:20

Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga cep telefon kameralarına yansıdı.

Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 taraf arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine sandalye fırlatarak tekme ve tokatla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, taraflar polis merkezine götürüldü. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Küçükkumla, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga kameralarda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da deniz kenarında sandalyeli kavga kameralarda - Son Dakika
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