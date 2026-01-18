Bursa'da Direksiyon Dersi Esnasında Kaza

BURSA'da direksiyon dersi alan sürücü fren yerine gaza basınca; direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp, bir işyerinin önündeki boş alana düştü. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon eğitimi alan sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp, bir iş yerinin önündeki boş alana düştü. Kazada yaralananın olmadığı öğrenilirken otomobilde hasar oluştu. O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Bursa,