Bursa'da düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika

İznik 'e bağlı Müşküle Mahallesinde meydanda yapılan düğünde havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Müşküle Mahallesi'nin eski muhtarı Şemsettin Talan ve Mehmet Yüksel vuruldu. Eski muhtar kolundan yaralanırken, Mehmet Yüksel ise karnından yaralandı ve durumu ağır olarak Bursa'ya sevk edildi.

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