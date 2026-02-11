Bursa'da E-İhracat Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bursa'da E-İhracat Konferansı Düzenlendi

Bursa\'da E-İhracat Konferansı Düzenlendi
11.02.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen konferansta dijital ihracatın önemi ve küresel pazar fırsatları ele alındı.

Bursa'da " Türkiye'den Dünyaya E-İhracat" konferansı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Türk Eximbank ve sektörün öncü kurumlarının katkılarıyla, UİB Genel Sekreterliği'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan UİB Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci, buluşmaların ilkinin, üretimin ve ihracatın merkezi Bursa'da gerçekleştirilmesinden ve programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sadece eğitim ve tanıtım için değil, dijitalleşmeyle hız kazanan küresel ticaret düzeninde ihracatçıların yolunu birlikte şekillendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"150'nin üzerinde marka, global arenada B2B ve B2C olarak yer alıyor. Aynı zamanda kendi markalarına da sahip bu platformun firmalarımızın dijital pazar yerlerine de entegrasyonu ve küresel müşteri erişimini güçlendireceğine inanıyoruz. Aynı zamanda operasyonel süreçlerin etkin yönetimi ve ihracatın ölçeklenmesi açısından da yol gösterici ve tamamlayıcı bir rol üstleneceğine inanıyoruz."

Ekinci, UİB olarak ihracatçıların dijital dönüşüm sürecine etkin biçimde eşlik etmeyi temel bir sorumluluk olarak gördüklerini anlatarak, "Kamu, özel sektör, E-İhracat Konsorsiyumlarının işbirliğiyle hayata geçirilen bu tür programların bilgi paylaşımını artıran, firmalarımızı küresel rekabete hazırlayan ve sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlayan önemli bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz. Biggbrands Go Global Prime programının tüm katılımcılarımız için verimli ve ilham verici etkisini diliyor, emeği geçen tüm paydaşlara çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından başlayan oturumlarda, B2C, B2B ve D2C modelleriyle küresel pazarlara açılmanın güncel yolları, devlet teşvikleri, finansman çözümleri, lojistik modelleri ve dijital pazarlama teknolojileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da E-İhracat Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:04:27. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da E-İhracat Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.