Bursa'da Eğitime 6,7 Milyar Lira Yatırım

01.02.2026 11:38
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2026 yatırım programı çerçevesinde Bursa'da eğitime yönelik 6 milyar 670 milyon lira bütçe ayrıldığını açıkladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2026 yatırım programı çerçevesinde Bursa'da eğitime yönelik 6 milyar 670 milyon lira bütçe ayrıldığını açıkladı. Program çerçevesinde 680 sınıflı 31 okul ile birlikte, 10 atölye ve 3 spor salonu da inşa edilecek. Projelerin etaplar halinde 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bursa'da merkezi hükümet yatırımları hız kesmeden devam ederken, eğitime yönelik projeler de kentin geleceğine umut oluyor. Bursa genelinde hem yeni okul yapımları hem de mevcut okulların modernizasyonu ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için 2026 yılı yatırım programında toplam 6 milyar 670 milyon 421 bin liralık önemli bir bütçe ayrıldı.

2028 yılına kadar tamamlanacak

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'da Devlet Yatırım Programı'na alınan 31 okul projesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'mızda eğitime yönelik yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor. 2025 yılında hazırlıklarına başlanan ve 2026 yılı yatırım programına alınan ilimiz genelinde 680 sınıflı 31 okul inşa edilecek. Modern ve depreme dayanıklı yeni eğitim yuvalarını etap etap 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yık-yap ve yeni okul inşaatlarımız kapsamında 10 atölye ve 3 spor salonunu da öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Anaokullarından meslek liselerine kadar farklı kademelerde 10 ilçemizde yapılacak eğitim kurumlarımızı 6,7 milyar liraya yaklaşan büyük bir bütçe ile hayata geçiriyoruz" dedi.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için güçlü adımlar atıyoruz"

Eğitim yatırımlarının sadece bina yapımıyla sınırlı olmadığını ifade eden Gürkan, "Bizler için eğitim, yalnızca bugünün değil yarının da meselesidir. Çocuklarımızın güvenli, modern ve donanımlı okullarda eğitim alması en temel önceliğimizdir. Bu kapsamda okul sayımızı artırıyor, sınıf kapasitelerini yükseltiyor ve fiziki şartları daha da iyileştiriyoruz. Bursa'nın eğitimde örnek şehir konumunu ve yatırımlarımızı kentin tamamına yayarak fırsat eşitliğini güçlendirmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

Her ilçeye, her mahalleye dokunan projeler

Yeni yatırımların Osmangazi'den Yıldırım'a, Nilüfer'den Gemlik'e, Mustafakemalpaşa'dan Mudanya'ya kadar Bursa'nın 10 ilçesini kapsadığını belirten Başkan Gürkan, "Evlatlarımızın yarınlara hazırlanmasına verdikleri büyük destekler için; Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bakanlık yöneticilerine, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile birlikte tüm Bursa milletvekillerimize hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimizin eğitim standardını daha da yukarıya taşıyan bu projelerin Bursa'mıza ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Bursa, Yerel, Son Dakika

