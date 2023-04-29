Scooter'la sürüş yapan kıza sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika
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Scooter'la sürüş yapan kıza sokak köpekleri saldırdı

29.04.2023 11:45

Bursa'da elektrikli scooter ile gezen kıza başıboş sokak köpekleri saldırdı. Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar meydana gelen ve köpek ısırıkları oluşan kız hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde elektrikli scooter ile gezen kız çocuğuna, şantiye alanının önünden geçtiği sırada köpekler saldırdı.

İMDADINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Köpeklerin havlayarak kovalamasıyla birlikte panik yapan kız çocuğu, elektrikli scooterden yere düştü. Yere düşerek yaralanan kız çocuğunun yardımına ise orada bulunan vatandaşlar koştu.

Scooter süren kız çocuğuna başıboş sokak köpekleri saldırdı

KIRIKLARI VE YARALARI VAR

Köpekler bölgeden uzaklaştırılırken kız çocuğu çağırılan ambulans ile birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kız çocuğunun vücudunun bazı yerlerinde kırıklar ve köpek ısırıkları bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Özcan Kuvan: Bir bakan veya millet vekili ısırılmadan bu işi çözmeyecekler belli çünki onların canı kıymetli bizimki önemli değil. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • mert çelik: ne olca bpyle ulkedekı herkes ısırılcakmı nereye kadar Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
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23 Nisan, Scooter, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Scooter'la sürüş yapan kıza sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika


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