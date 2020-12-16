Bursa'da eski çalışanını öldürdüğü öne sürülen sanık ilk duruşmada olayı anlattı - Son Dakika

Bursa'da eski çalışanını öldürdüğü öne sürülen sanık ilk duruşmada olayı anlattı

16.12.2020 13:13
Bursa'da eski çalışanını öldürdüğü öne sürülen sanık ilk duruşmada olayı anlattı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yabancı uyruklu eski işçisini öldürüp cesedini çuvalın içinde yol kenarına attığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yabancı uyruklu eski işçisini öldürüp cesedini çuvalın içinde yol kenarına attığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık İbrahim K, maktul Hakim Abdulali'yi, başka bir çalışanının tavsiyesiyle işe aldığını belirterek, "Birkaç ay güzelce çalıştılar, daha sonra sinsilik yapmaya başladılar. ya iş yerinden mal çaldılar ya da türlü işler yaptılar. İş yerimde beni takip etmeye başladılar. Arabamın el frenine ve direksiyonuna yapışkan bir madde sürüyorlardı." dedi.

Sanık, olaydan yaklaşık bir hafta önce aralarında Abdulali'nin de bulunduğu Afganistan uyruklu 3 işçisini işten çıkardığını anlattı.

Olay günü iş yerine gittiğinde, bir esnaf arkadaşının, kovduğu 3 kişinin çevrede gizlendiğini söylediğini aktaran İbrahim K, şu ifadeleri kullandı:

"Beni takip ediyorlarmış, ben olmadığımda iş yerime geliyorlarmış. Bir süre sonra caminin oraya gittim, abdest alma yerinin oraya gizlenmişler. Aldım bunları, çantalarını unuttuklarını söylediler. İş yerime getirdim ama onlar üst kata çıkıp orayı dağıtmaya başladılar. Bir şey arıyor gibiydiler, silah aradıklarını düşünüp korktum. Silahımı alıp yanlarına gittim, biri hemen atlayıp kaçtı. Hakim, ceketini sallayarak üstüme doğru geldi. Geri geri giderken durmasını söyledim, durmayınca boşluğa bir el ateş ettim, yere düştü. Öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım yoktu."

İbrahim K, aracına koyduğu çuval içindeki cesedi, birkaç saat dolaştıktan sonra otoyol kenarına attığını sözlerine ekledi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetine ilişkin araştırma yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, İbrahim K'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 18 Nisan'da otoyol kenarında bir çuvalda Afganistan uyruklu Hakim Abdulali'nin (35) cesedi bulunmuştu. Daha önce Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çalışan Abdulali'yi tek kurşunla öldürdüğü öne sürülen eski patronu İbrahim K. ve ona yardım ettikleri iddiasıyla Afganistanlı G.M. (26), H.Y. (25) ve A.M. (26) gözaltına alınmıştı. İbrahim K. ve A.M. tutuklanmış, diğer 2 kişi serbest bırakılmıştı. Dosyası ayrılan İbrahim K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Afganistan, Orhangazi, Hakim, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da eski çalışanını öldürdüğü öne sürülen sanık ilk duruşmada olayı anlattı - Son Dakika


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