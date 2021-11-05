Evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın şüpheli İstanbul'da yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde evden 500 bin lira tutarında para ve altın çaldıkları öne sürülen 3 kadın zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde evden 500 bin lira tutarında para ve altın çaldıkları öne sürülen 3 kadın zanlı İstanbul'da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde yaşayan S.K, market alışverişi için evden ayrıldı. Bunu fırsat bilen 3 kadın şüpheli, S.K'nin yaşadığı dairenin kapısını çeşitli aletler yardımıyla açarak içeri girdi. Evdeki çelik kasanın anahtarını saklandığı yerden alan şüpheliler, içinde bulunan 500 bin lira tutarındaki para ve altını çalarak kaçtı. Market dönüşü hırsızlığı fark eden S.K. durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 65 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin hafif ticari araca bindikleri sırada yoldan geçen halk otobüsünün kamerasınca görüntülendiğini belirleyen ekipler, kayıtlardan aracın plakasını tespit etti. Zanlıların İstanbul'a gittiklerini belirleyen polis, Kartal ilçesindeki adrese baskın düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan sabıkalı Ü.T.C, N.F. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ele geçirilen altın ve para, S.K'ye teslim edildi.

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