Bursa'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, 4 saatlik yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Otomotiv sektörüne yönelik metal yüzey işlem proseslerinin yürütüldüğü fabrikanın N15 Sokak üzerinde bulunan bölümünde, saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sararken, yangının etkisiyle bazı duvarların yıkıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun önlem alındı. Yangına destek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin yükseldiği yangın sırasında sanayi bölgesini yoğun duman kapladı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA