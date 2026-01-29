Bursa'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Bursa'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

29.01.2026 06:22
Nilüfer ilçesindeki kimyasal kaplama fabrikasında çıkan yangın, 4 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, 4 saatlik yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Otomotiv sektörüne yönelik metal yüzey işlem proseslerinin yürütüldüğü fabrikanın N15 Sokak üzerinde bulunan bölümünde, saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sararken, yangının etkisiyle bazı duvarların yıkıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun önlem alındı. Yangına destek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin yükseldiği yangın sırasında sanayi bölgesini yoğun duman kapladı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
FED, faizi sabit bıraktı
