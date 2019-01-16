Bursa'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı
48 dakika önce
BURSA'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
BURSA'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 10'u 'ByLock' kullanıcısı toplam 26 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, 12 şüphelinin ise arandığı bildirildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: DHA
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