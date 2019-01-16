Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

Bursa'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

48 dakika önce

BURSA'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 10'u 'ByLock' kullanıcısı  toplam 26 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, 12 şüphelinin ise arandığı bildirildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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