Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi

14.05.2022 00:57
Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi

Bursa'da hırsızlık yapan ve firari olarak aranan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da hırsızlık yapan ve firari olarak aranan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesinde farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda meydana gelen hırsızlık olayları ile alakalı aranan iki şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Şüphelilerden, 25 bin lira ve 8 bin lira olmak üzere 2 farklı olayda klima ünitesi çalan M.D. ve 7 bin lira değerinde kablo ve oto teyp çalan M.K. yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURSA

YORUMLAR
500
Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kuruldu Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kuruldu İnşaattaki konteyneri çaldılar İnşaattaki konteyneri çaldılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yıldırım, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 01:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement