Bursa'da Hamsi Festivali yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da Hamsi Festivali yoğunluğu - Son Dakika

Bursa'da Hamsi Festivali yoğunluğu

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı.

Bursa'da Hamsi Festivali yoğunluğu, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. Ekmek arası hamsi dağıtıldığı sırada tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu.

İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce 26 Şubat- 1 Mart arasında Hikmet Şahin Kültürparkı'nda 'Hamsi Festivali' düzenlendi. Festivalin son gününde pişirilen 2 ton hamsi ekmek arası dağıtılırken, tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu. Hamsi alabilmek için tezgahlara doluşan kişilere, yetkililer zaman zaman sıraya girmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Festivalde düzenlenecek olan konserler ise İdlib'deki hava saldırısında 34 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi. Festivalin son gününde alandaki vatandaşlara elleriyle hamsi ikram eden Belediye Başkanı Alper Taban, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

5 BİN KİŞİYE HAMSİ DAĞITILDI

İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammet Ergün, yaklaşık 5 bin kişiye hamsi ikram ettiklerini belirterek, "Öncelikle İdlib'de yaşanan hain saldırı da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz bu etkinliği birlik ve beraberliğimizi sağlamak amacıyla düzenliyoruz. Şehitlerimiz olması nedeniyle festivalimizdeki konserleri iptal ettik. Bugün de vatandaşlarımıza 2 ton hamsi ikram ediyoruz" diye konuştu.


Hikmet Şahin, İnegöl, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib semalarında muhteşem görüntü! Mehmetçikten sevgilerle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 00:14:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da Hamsi Festivali yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]