Bursa'da Hırsızlık Hükümlüsü Cinayeti - Son Dakika
Bursa'da Hırsızlık Hükümlüsü Cinayeti

13.01.2026 15:30
Miraç Çağlar, hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun'u vurarak öldürdü, 30,5 yıl hapis cezası aldı.

BURSA'da cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun'u (23) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren ve ifadesinde husumetlisini vurmak istediği sırada yanlışlıkla merminin ona isabet ettiğini söyleyen Miraç Çağlar (27), 30,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Ekim 2024 saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Mertcan Başdar ile yürüyen Hüseyin Uzun, yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen kişi tarafından tabancayla vuruldu. Boynuna isabet edip, kulağından çıkan kurşunla ağır yaralanan Uzun yere yığılırken, saldırgan motosikletle kaçtı. Hüseyin Uzun'un yanındaki arkadaşı da bölgeden uzaklaşırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, yaşamını yitirdi. Hüseyin Uzun'un 'Hırsızlık' suçundan hükümlü olduğu, cezaevinden 10 gün önce izinli olarak ayrıldığı, üzerinden cezaevi izin kağıdının çıktığı belirtildi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hüseyin Uzun'un yanındaki arkadaşı ile kaldırımda yürüdüğü, yol kenarında bekleyen motosikletli tarafından vurulduğu ve şüphelinin hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde ayrıca Uzun'un vurulmasının ardından arkadaşı Mertcan Başdar'ın ara sokağa girip, koşarak uzaklaştığı anlar da yer aldı.

TUTUKLANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Miraç Çağlar olduğunu belirledi. Ekipler, Çağlar ve Mertcan Başdar'ı gözaltına alındı. Başdar'ın üst aramasında Miraç Çağlar'ın ruhsatsız tabancası bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Miraç Çağlar ile Mertcan Başdar, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Miraç Çağlar tutuklanırken, Mertcan Başdar serbest bırakıldı.

'HÜSEYİN'İN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Tutuklu sanığın yargılanmasına Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkemeye, Miraç Çağlar'ın yanı sıra Mertcan Başdar ve taraf avukatları katıldı. Çağlar savunmasında, "Öncelikle Hüseyin'in ailesinden özür diliyorum. Hüseyin ile bir husumetim yoktur. Mertcan Başdar ile 2016 yılından beri tanışırız. Üçümüz arkadaştık. Mertcan olaydan yaklaşık bir ay önce benim motosikletimle kaza yaptı. Ben de bunun karşılığında bana borçlandığını söyledim. Olaydan 1 hafta önce konuşmak için evine gittim. Gece orada kaldım. Sabah kalktığımda tabancamı da aldığını fark ettim. Mertcan ile aramdaki husumetin nedeni budur. Olay günü bir yakınından Mertcan ile Hüseyin'in Altıparmak Caddesi'nde olduğunu öğrendim. Konuşmak için yanlarına gittiğimde Mertcan'ın beni görerek elini beline attığını fark ettim. Bunun üzerine ben de yanımda bulunan tabancayla korkutmak amacıyla yere doğru bir el ateş açarak kaçtım. Kimseyi vurmak gibi bir kastım yoktu. Eğer kastım olsaydı 1 el ateş açmazdım. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra Hüseyin'in vurulduğunu sanal medyadan öğrendim. Pişmanım" dedi.

'TEKRAR GELİR DİYE KAÇTIM'

Miraç Çağlar'ın ardından söz verilen Mertcan Başdar ise "Olay günü Hüseyin'le Altıparmak Caddesi'nde yürürken, Miraç'ı gördüm. Gördüğüm gibi tabancasını çekip, ateş açtı. Biz de korkuyla yere doğru eğildik. Daha sonra Miraç kaçtı. Bu sırada Hüseyin yere yığıldı. Ben de tekrar gelir korkusuyla olay yerinden kaçtım, şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Miraç Kaya'ya, Hüseyin Uzun'u 'Olası kasıtla öldürme' suçundan 23 yıl, Mertcan Başdar'ı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Ruhsatsız silah kullanma suçundan da 2 yıl hapis cezası veren heyet, bu cezayı 5 bin lira para cezasına çevirdi.

Kaynak: DHA

