Son Dakika Haberleri: Bursa'da iki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Bursa'da iki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da iki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı, System.String[]

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafeden çıkan grupla, kafenin önüne gelen başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada, kafeden çıkan gruptan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan diğer gruptaki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Atatürk Caddesi, Görükle, kavga, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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