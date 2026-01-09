Bursa'da İnşaatta Patlama Paniği - Son Dakika
Bursa'da İnşaatta Patlama Paniği

Bursa\'da İnşaatta Patlama Paniği
09.01.2026 18:21
Nilüfer'deki inşaatta meydana gelen patlama, çevrede hasara ve paniğe yol açtı. İnceleme başlatıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta bugün meydana gelen patlama, mahallede paniğe neden oldu. Bazı araçların ve evlerin patlama nedeniyle hasar aldığı iddia edildi. Bölgeye bomba imha ekibi sevk edildi ancak olayın inşaattaki tedbirsiz patlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Nilüfer ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde inşaat alanında gerçekleştirilen patlama sırasında çevredeki konutlarda şiddetli sarsıntı hissedildi. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu düşünerek büyük korku yaşadı. Patlamanın etkisiyle kopan kaya parçalarının bölgedeki araçlara kadar savrulduğu, bazı parçaların üst katlardaki balkonlara ve camlara çarptığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, söz konusu inşaat nedeniyle yaklaşık 1 ay önce Ulus Caddesi'nde yol çökmesi ve kayma meydana geldiğini belirtti. Yaşanan bu durum sonrası cadde trafiğe kapatılırken, toplu taşıma araçlarının alternatif güzergahlara yönlendirildiği ifade edildi. Buna rağmen, inşaata ait araçların ve beton mikserlerinin kapalı olan yolu kullanmaya devam ettiği, bu durumun da yolun daha fazla çökmesine neden olduğu iddia edildi.

Bölgede bulunan konutların risk altında olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da İnşaatta Patlama Paniği - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da İnşaatta Patlama Paniği - Son Dakika
