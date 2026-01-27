Bursa'da Kaçak Yabancı İşçi Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bursa'da Kaçak Yabancı İşçi Operasyonu

Bursa\'da Kaçak Yabancı İşçi Operasyonu
27.01.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yapılan operasyonda, yasal izinsiz çalışan 5 çocuk yabancı işçi tespit edildi. İşletme sahipleri gözaltında.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, çalışma izni bulunmayan 5 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Yakalanan şahıslardan 5'inin de çocuk yaşta olduğu öğrenildi. İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, Osmangazi'de kaçak yabancı işçi çalıştırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kimliksiz ve yasal statüsü olmayan şahıslar belirlendi

Söz konusu iş yerinde yapılan denetimlerde, yaşları küçük olan 5 yabancı uyruklu şahsın çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edildi. Şahıslardan 2'sinin üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığı, Türkiye'de yasal kalış haklarının da olmadığı belirlendi.

Kimliği bulunmayan ve kaçak durumda oldukları tespit edilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İşletme sahipleri gözaltında

Yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 işletme sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" ve ilgili mevzuata muhalefet suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kaçak Yabancı İşçi Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:41:05. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Kaçak Yabancı İşçi Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.