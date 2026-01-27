Bursa\'da Kaçak Yabancı İşçi Operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, çalışma izni bulunmayan 5 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Yakalanan şahıslardan 5'inin de çocuk yaşta olduğu öğrenildi. İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, Osmangazi'de kaçak yabancı işçi çalıştırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kimliksiz ve yasal statüsü olmayan şahıslar belirlendi

Söz konusu iş yerinde yapılan denetimlerde, yaşları küçük olan 5 yabancı uyruklu şahsın çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edildi. Şahıslardan 2'sinin üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığı, Türkiye'de yasal kalış haklarının da olmadığı belirlendi.

Kimliği bulunmayan ve kaçak durumda oldukları tespit edilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İşletme sahipleri gözaltında

Yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 işletme sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" ve ilgili mevzuata muhalefet suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BURSA