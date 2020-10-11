Bursa'da kaçırıldığı iddia edilen kadın Kütahya'da bulundu - Son Dakika

Bursa'da kaçırıldığı iddia edilen kadın Kütahya'da bulundu

11.10.2020 14:29
Bursa'da kaçırıldığı iddia edilen kadın Kütahya'da bulundu, System.String[]

Bursa'da kaçırıldığı ileri sürülen genç kadın, Kütahya'da bulundu.

Bursa'da kaçırıldığı ileri sürülen genç kadın, Kütahya'da bulundu.

Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde bir kadının otomobilden inerek kaçtığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Vatandaşların tepkisi üzerine, içinde şüphelilerin bulunduğu araç olay yerinden uzaklaştı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği İrem G. (21) olarak belirlenen bu kişinin, Bursa'nın Yıldırım ilçesinden kaçırıldığı iddia edilen kadın olduğunu belirledi.

Kadının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, şüphelilerin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Kütahya, Yoncalı, Kadın, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kaçırıldığı iddia edilen kadın Kütahya'da bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eylül ayında savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak 6 gün önce kaybolan kocasını arıyor: Oğlumun haberi yok, denizde kum tanesi arıyoruz Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş
Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış         
13:51
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor         
09:56
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 14:38:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da kaçırıldığı iddia edilen kadın Kütahya'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei