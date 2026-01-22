Bursa'da Kadın, Erkek Arkadaşını Öldürmekten Yargılanıyor - Son Dakika
Bursa'da Kadın, Erkek Arkadaşını Öldürmekten Yargılanıyor

Bursa\'da Kadın, Erkek Arkadaşını Öldürmekten Yargılanıyor
22.01.2026 14:17
Simge İ., erkek arkadaşı Ertuğrul Karadaşlı'yı öldürme iddiasıyla yargılanıyor. Duruşma ertelendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Simge İ. (32), sanığın yakınları ve avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Simge İ, maktul Ertuğrul Karadaşlı ile 2,5 yıllık ilişkisinin olduğunu öne sürdü.

Karadaşlı'nın evli ve 20 yaşında bir kızının olduğunu telefonuna gelen bir mesajla öğrendikten sonra ilişkiyi bitirdiğini iddia eden Simge İ, "Telefon numarasını engelledim fakat ısrarla çevremdeki insanları aramaya başlayınca ben de engeli kaldırdım." dedi.

Simge İ, ayrıldıkları süreçte Karadaşlı'nın silahla intihar teşebbüsünde bulunduğunu, maktulün boşanma davası için adım attıktan sonra tekrar barıştıklarını öne sürerek, "Maktulün imam nikahlı eşi olduğunu öğrendiğim bir kadın beni aradı ve görüşmek için bir yere davet etti. Maktul de oraya gelince arbede yaşandı. Bu sırada Karadaşlı yanında getirdiği bıçağı çıkarttı. Bıçağın Karadaşlı'nın vücuduna nasıl saplandığını bilmiyorum, 'Bak bana ne oldu' dediğini duyunca arkamı döndüm, kanlar içindeydi." ifadesini kullandı.

Hakkındaki suçlamayı reddeden sanık tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, geçen yıl 1 Mayıs'ta Simge İ. ile Ertuğrul Karadaşlı arasında tartışma çıkmıştı. Yaşanan arbedede göğsünden bıçaklanan Karadaşlı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İddianamede, olay yerinde gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Simge İ'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
