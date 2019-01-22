Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Öldü

Bursa'da Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Öldü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'da Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Öldü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnegöl- Alanyurt yolunda seyreden İ.T. idaresindeki 41 GR 922 plakalı kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Musa el-Faris'e (23) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Faris'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde çalışma yaptı.

Polis, kamyonet sürücüsü İ.T'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:51 Kaynak: AA

Alanyurt, İnegöl, Bursa, Güncel
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