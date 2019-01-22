Bursa'da Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Öldü

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İnegöl- Alanyurt
yolunda seyreden İ.T. idaresindeki 41 GR 922 plakalı kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye
uyruklu Musa el-Faris'e (23) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Faris'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde çalışma yaptı. Polis
, kamyonet sürücüsü İ.T'yi gözaltına aldı.