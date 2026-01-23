Bursa'da Kapalı Pazar Alanının Temeli Atıldı - Son Dakika
Bursa'da Kapalı Pazar Alanının Temeli Atıldı

Bursa\'da Kapalı Pazar Alanının Temeli Atıldı
23.01.2026 18:23
CHP'li Murat Emir, Bursa Osmangazi'de kapalı pazar alanının temel atma törenine katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılacak kapalı pazar alanının temel atma törenine katıldı.

Emir, Osmangazi Belediyesince Demirtaş Sakarya Mahallesi 1. Çivit Caddesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bursa'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bursa'nın fırsat buldukça geldikleri tarihi bir kent olduğunu dile getiren Emir, pazar alanının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Emir, Türkiye'de artık açık pazar yeri olmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle soruyorum gittiğim yerlerde. Mutlaka kadın, erkek tuvaleti de olsun. Çünkü halen birçok yerde özellikle kadınlarımız ihmal ediliyorlar, görmezden geliniyorlar ama asıl emeği veren, asıl orada alışveriş yapan, çalışan, ürettiğini satmaya çalışan kadınlarımız var. Onların ihmal edilmemesine de son derece sevindim."

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da yaklaşık 2 yıldır görevde olduğunu hatırlatarak, "2 gün gibi geçti. Hep söyledik. 'Hızlı geçer, o yüzden hızlı başlayıp hızlı işler yapmamız gerekiyor' dedik. Kreşler, bugün pazar yeri temel atma, arkeopark, diğer işler, hepsiyle ilgili çalışmalarımızı tam gaz devam ettiriyoruz. Bir tane derdimiz var, vatandaşımıza, Osmangazi'de yaşayan 1 milyona yakın yurttaşımıza elimizden gelen hizmetin en iyisini yapmak." dedi.

Törende, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Demirtaş Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından inşaatının temeline ilk beton döküldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bursa'da Kapalı Pazar Alanının Temeli Atıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Kapalı Pazar Alanının Temeli Atıldı - Son Dakika
