Bursa'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Kar Yağışı Etkili

13.01.2026 06:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da şehir merkezinde kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Bursa'da şehir merkezinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar ile evlerin çatıları beyaza büründü.

Bursa'nın tarihi ve turistik mekanları olan Kent Meydanı, Şehreküstü Meydanı, Saat Kulesi ile Osmangazi ve Orhangazi türbelerinin bulunduğu Tophane Parkı ile Yeşil Türbe de karla kaplandı.

Kentte yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Bursa'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Ulaşım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

06:11
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 06:32:31. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.