BURSA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Son Dakika

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yağış ve buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza yaşandı.

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza oldu.

Bursa Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının önümüzdeki hafta da devam edeceğini duyurdu. Valilik paylaşımında, sağlık görevlilerinin de içerisinde bulunduğu 1279 personel, trafik, asayiş ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 1819 güvenlik kuvveti, 36 tuzlama ve kar küreme makinesi, 426 iş makinesi ve kamyonet, 27 ATV ve arazi aracı ile 7 bin 500 ton tuz ile çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bilgisini verdi.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, sabah saatlerinde kent merkezinde yapılan ölçümlerde, kar kalınlığının 4 santim, hava sıcaklığının ise sıfır derece ölçüldüğünü belirterek, kar yağışının önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini açıkladı.