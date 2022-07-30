'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

BURSA'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR'a, karşı şeritten gelen otomobil çarptı. TIR'ın altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Selçuk Türkmen(49) ile oğlu Mustafa Türkmen (13) hayatını kaybetti. Araçta bulunan anne Meryem Özlem Türkmen (41) ve oğlu Emirhan Türkmen(18) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Feyzi Ö. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı TIR'la kavşaktan 'U' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Gemlik'ten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil dönüş için manevra yapan TIR'a yandan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken sürücü Selçuk Türkmen, eşi Meryem Özlem Türkmen ile arka koltukta bulunan oğulları Mustafa Türkmen ve Emirhan Türkmen araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler otomobilde sıkışan ailenin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Selçuk Türkmen'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlenirken itfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan ve yaralı halde bulunan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen ve Mustafa Türkmen'i çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Türkmen'de yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. TIR'ın sürücüsü Feyzi Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.