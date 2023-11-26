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3 gündür kayıp olarak aranan genç, barakada başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

3 gündür kayıp olarak aranan genç, barakada başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'da bir barakadan gelen silah sesi üzerine harekete geçen ekipler, 23 yaşındaki Furkan Kocabaş'ın cesedini buldu. Başından vurulmuş halde bulunan Kocabaş'ın 3 gündür ailesi tarafından arandığı öğrenildi.

26.11.2023 - 05:42,  Güncelleme: 11:11
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Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranan Furkan Kocabaş (23), barakada başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgi inceleme başlattı.

SİLAH SESİNE KOŞTULAR

Dün gece saat 00.15 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Nar Sokak'taki bulunan bir barakadan yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi tespit ettiler. Yapılan incelemede, kişinin olay yerinde başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

3 gündür kayıp olarak aranan genç, barakada başından vurulmuş halde bulundu

3 GÜNDÜR ARANIYORDU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cansız bedenin, 23 Kasım'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Furkan Kocabaş'a ait olduğu belirlendi. Kocabaş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

3 gündür kayıp olarak aranan genç, barakada başından vurulmuş halde bulundu
Kaynak: DHA

Kocabaş, Nar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 gündür kayıp olarak aranan genç, barakada başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 gündür kayıp olarak aranan genç, barakada başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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