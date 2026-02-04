Bursa'da Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Bursa'da Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

04.02.2026 15:40
Karacabey'de beton direğe çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye sevk edildi.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, beton direğe çarpan aracın sürücüsü Ertuğrul H. (47), ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Karacabey ilçesi Tophisar-Sultaniye Mahallesi kara yolunda meydana geldi. Ertuğrul H., seyir halindeyken 34 CJC 264 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nden, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karacabey, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Bursa, Kaza, Son Dakika

