Bursa\'da Kentsel Tasarım Yarışması Ödülleri Verildi

"Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Canlandırma Projesi" kapsamında gerçekleştirilen "Kentsel Tasarım Fikir Yarışması"nda, proje sahiplerine ödülleri verildi.

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubeleri işbirliğiyle tarihi, mimarisi, kültürel dokusu ve dini mekanlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm güzergahlarından Setbaşı, Yeşil, Emirsultan hattını hak ettiği değere kavuşturmak için düzenlenen yarışmaya, 42 proje başvurdu.

Jürinin değerlendirmelerinin ardından 3 proje "Eşdeğer", 3 proje "Eşdeğer Mansiyon", 5 proje de "Satın Alma" ödülüne layık görüldü. Seçilen 11 proje, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde düzenlenen programda sergilendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümünde tarihi bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

"Bursa" denilince akla Yeşil ve Emirsultan geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Bölge, tarihi ve kültürel açıdan çok değerli. Bu değerli bölgeyi ihya etmek için yola çıktık. Bu tarihi aksta bugüne kadar restorasyon çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri, trafik düzenlemeleri gibi önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Ancak biz şehre bütüncül bir pencereden bakarak bu kapsamlı çalışmayı başlattık. Bölgeyi bir bütün olarak ele alıyoruz." ifadesini kullandı.

Proje sürecinin anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ortak akılla hareket etmek istedik. Önce bölge sakinleriyle görüştük, onların bölgeyle ilgili hatıralarını, beklentilerini, sorunlarını, fikirlerini dinledik. Muhtarlarımızla görüştük. Kıymetli hocalarımızla bir araya gelip bölgeyi gezdik, inceledik. Akademik odalarımızla toplantılar yaptık. Turizm sektörü temsilcileriyle görüştük. Daha sonra çözüm bulunması gereken sorunları listeledik. Tüm bu çalışmaların ardından kent tasarım ekiplerinin bize yol göstermesini istedik ve ulusal çaptaki yarışmamızı başlattık. Ortak aklın bizi daima doğruya götüreceğine inanıyoruz."

Yılmaz, yarışma sürecinin de yine ortak akıl ve dayanışmayla gerçekleştirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yarışma sonucunda da gördük ki Bursa'ya ilgi gerçekten çok büyük. Geniş bir alanı kapsamasına rağmen 42 kentsel tasarım projesi, yarışmaya sunuldu. Alın terini ortaya koyarak fikir ve projelerini bizimle paylaşan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Bu yarışma, bir uygulama yarışması değil, bir vizyon ve yaklaşım arayışıdır. Buradan elde ettiğimiz birikim, bakanlık ile istişare edeceğimiz, hemşehrilerimizle yeniden konuşacağımız bir sürecin başlangıcıdır. Hanlar Bölgesi'nde olduğu gibi bu aksın da bakanlığımızın destek ve himayelerinde hayata geçeceğine inancımız, tamdır. Bursa'nın fethinin 700. yılında, kadim kimliğimizi daha güçlü öne çıkaracak, Yeşil-Emirsultan aksında manevi iklimi daha da güçlendirecek bu sürecin şehre hayırlı olmasını diliyorum."

Programda, proje paydaşlarından Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Cenk Köklü ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Zehra Çakır da yarışma süreci ve detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen projelerin hazırlayıcı ekiplerine plaketleri takdim edildi.

Daha sonra Dr. Murat Sönmez moderatörlüğünde, Jüri Başkanı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzel, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, yüksek şehir plancısı Can Kubin, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, mimar ve şehir plancısı Prof. Dr. Handan Türkoğlu ile Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Sayan Atanur ve mimar Aslı Özbay'ın katılımıyla kolokyum gerçekleştirildi.