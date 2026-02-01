Bursa'da Kurt Sürüsü Fotokapana Yansıdı - Son Dakika
Bursa'da Kurt Sürüsü Fotokapana Yansıdı

01.02.2026 15:29
Bursa'da kurulan fotokapanlarda 7 kurt görüntülendi. DKMP, avlanmayı denetliyor.

BURSA'da yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara, kurt sürüsü yansıdı. 7 kurt, ağaçların arasında gezinirken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara bu kez kurtlar yansıdı. 7 kurt, ormanda dolaşırken görüntülendi. Kurtlardan birinin önde ilerlediği, 6 kurdun da kısa süre sonra toplanıp arkasından geldiği görüntüler DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Kurtlar konseyi toplandığına göre konu mühim olmalı" mesajıyla paylaşıldı.

Haber: Esra TÜRKER

Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
