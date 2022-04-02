Bursa'da lodos etkili oldu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle ağaçlar devrildi.

Alınan bilgiye göre, şiddetli lodos Bursa kent merkezi ve İnegöl ilçesinde etkili oldu.

İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki refüjde bulunan ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi.

Devrilen ağaçlar ile kopan ağaç dalları belediye ekiplerince temizlendikten sonra cadde ulaşıma açıldı.

Bu arada Bursa kent merkezinde ise çatılardan kopan parçalar araçlara zarar verdi.

Bursa Valiliği, pazar gününe kadar devam etmesi öngörülen lodos nedeniyle vatandaşları uyardı.