Bursa'da mahalle sakinleri hırsızı yakalayıp polise teslim etti - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.S'nin üzerinden ayrıca çalıntı bir cep telefonu çıktığı öğrenildi.

Şüpheli E.S'yi kovalayarak Zindanlık Sokak'ta yakalayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı ekip aracına bindirerek linç edilmesini engelledi.

ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor