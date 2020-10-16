Bursa'da memur adaylarına ücretsiz eğitim - Son Dakika

Bursa'da memur adaylarına ücretsiz eğitim

16.10.2020 09:31

Bursa'da memur adaylarına ücretsiz eğitim Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından KPSS sınavına girecek olan lise ve ön lisans mezunlarına yönelik düzenlenen 'Genel tekrar eğitim kampı', yoğun katılımla başladı.

Bursa'da memur adaylarına ücretsiz eğitim

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından KPSS sınavına girecek olan lise ve ön lisans mezunlarına yönelik düzenlenen 'Genel tekrar eğitim kampı', yoğun katılımla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Pegem Akademi'nin katkılarıyla Bursa'da ilk kez düzenlenen 'Lise ve Ön lisans KPSS Genel Tekrar Kampı', Tayyare Kültür Merkezi'nde başladı. Yaklaşık 260 gencin katıldığı kampta, Pegem Akademi eğitmenleri tarafından 3 gün boyunca vatandaşlık, coğrafya ve tarih dersleri verilecek. 25 Ekim'de ön lisans, 22 Kasım'da ise lise mezunlarına yönelik KPSS sınavlarına girecek olan adaylar, takıldıkları konularda uzman isimlerden yüz yüze destek alma imkanı bulacak.

"Hedefiniz olmalı"

'Genel Tekrar Eğitim Kampı'nın açılış programına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sınava girecek olanlara başarılar diledi. Tüm gençlerin geleceğe dair hayalleri ve ümitleri olduğunu belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin de bu vizyona ışık tutabilmek adına katkı verdiğini dile getirdi. Belediyeciliğin sadece yol, yeşil alan yapmak olmadığının altını çizen Başkan Aktaş, "Bursa'yı özellikli kılan en önemli konular sahip olduğu kültür, sanat ve kadim tarihi zenginliğidir. Bizlerde bu konularda önemli çalışmalar yapıyor, destekler veriyoruz. Elbette 7-8 aydır zor bir süreçten geçiyoruz. Zor süreç, bir süre daha devam edebilir. Ancak hayat devam ediyor. Önümüzde yapılacak sınavlar var. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Herkesin bir hedefinin olması gerekir. Ülkenin daha güzel yarınlara gidebilmesi, kamunun daha önemli adımlar atması için genç ve dinamik arkadaşlara ihtiyacımız var. Hedefleriniz hiçbir zaman bitmesin. Ben de 40 yaşından sonra Ales sınavına girerek yüksek lisans yaptım. Sınav sonrasında mezuniyetlerinizi bir adım daha öteye taşımalısınız" dedi.

İnsanların kendilerini geliştirmemesi için hiçbir sebep olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bu kampı, lisans mezunu öğrencilere Ağustos ayında sınava 2 hafta kala yaptığımız yoğunlaştırılmış eğitim kampından esinlenerek hazırladık. Bu sınava hazırlık için vatandaşlık, coğrafya ve tarih dersleri verilecek. Eğitimlerde paydaşımız olan Pegem Akademi'ye katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Heyecanınız varsa başarılı olmamanız için sebep yok. Hayallerinizin en kısa zamanda gerçekleşmesinin temenni ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda Başkan Aktaş tarafından eğitmenlere tablo hediye edildi.

Bursa'da memur adaylarına ücretsiz eğitim
Bursa'da memur adaylarına ücretsiz eğitim
Bursa'da memur adaylarına ücretsiz eğitim
Bursa'da memur adaylarına ücretsiz eğitim
Bursa'da memur adaylarına ücretsiz eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Lisans, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da memur adaylarına ücretsiz eğitim - Son Dakika

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