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Bursa'da meslek lisesinin uygulama anaokulu öğretmen ve öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu - Son Dakika

Bursa'da meslek lisesinin uygulama anaokulu öğretmen ve öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu

30.06.2021 13:44
Bursa'da meslek lisesinin uygulama anaokulu öğretmen ve öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu, System.String[]

Bursa'da, TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama anaokulunun öğretmen ve öğrencileri Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfının gönüllüsü oldu.

Bursa'da, TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama anaokulunun öğretmen ve öğrencileri Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfının gönüllüsü oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, TEMA gönüllüsü olarak başvuran öğretmen ve öğrencilere gönüllü kartları ve rozetleri TEMA Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar ve Osmangazi İlçe Temsilcisi İbrahim Yıldırım tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Nihal Çamlıbel, okul öncesi eğitim çağındaki çocukların doğa duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını ve yaptıkları çalışmalarla TEMA gönüllüsü olmaya hak kazandıklarını belirtti.

Osmangazi ilçesinde TEMA gönüllüsü olan ilk okullardan biri olduklarını aktaran Çamlıbel, "2021-2022 eğitim-öğretim dönemdeki misyonumuz 'yaşam toprakta filizlenir' sloganı ile önce okulumuz ve yakın çevremizi güzelleştirmek olacaktır." ifadesini kullandı.

TEMA Vakfı Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere çevre bilinci ve doğa sevgisi konusunda farkındalık eğitimleri verildiğini aktardı.

Uyar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çevrim içi eğitimlerle 700'ün üzerinde sınıfta 12 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

Çocuk Gelişimi Alan Şefi Kübra Altınışık da 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öncelikli olarak uygulama anaokulu bahçesinde kendi mutfaklarında kullanılmak üzere çeşitli sebzeler yetiştirmeyi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde ağaçlandırma çalışmaları ve doğa etkinlikleri yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bursa'da meslek lisesinin uygulama anaokulu öğretmen ve öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu
Bursa'da meslek lisesinin uygulama anaokulu öğretmen ve öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu

Cahit Zarifoğlu, Anadolu Lisesi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da meslek lisesinin uygulama anaokulu öğretmen ve öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu - Son Dakika


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