Bursa'da Metruk Binada Yangın
49 dakika önce
Bursa'da metruk binada yangınBursa'da 2 katlı metruk binada yangın çıktı.
Bursa
'da metruk binada yangın
Bursa'da 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında yaralanan olmadı.
Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım
ilçesi Meydancık
Mahallesi Karıncadere Sokak'ta meydana geldi. Fuat Pamukçu
'ya ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven kurarak yangına 4 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucunda yaralanan olmadı. Polis
ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni bulmak için soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:57 Kaynak: DHA
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