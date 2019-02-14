Son Dakika Haberleri: Bursa'da Metruk Binada Yangın

Bursa'da Metruk Binada Yangın

49 dakika önce

Bursa'da metruk binada yangınBursa'da 2 katlı metruk binada yangın çıktı.

Bursa'da metruk binada yangın

Bursa'da 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında yaralanan olmadı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Karıncadere Sokak'ta meydana geldi. Fuat Pamukçu'ya ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven kurarak yangına 4 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucunda yaralanan olmadı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni bulmak için soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:57 Kaynak: DHA

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Güncel
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