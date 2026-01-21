Bursa'da Molotoflu Kundaklama Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bursa'da Molotoflu Kundaklama Operasyonu

Bursa\'da Molotoflu Kundaklama Operasyonu
21.01.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da molotoflu kundaklama gerçekleştiren suç örgütü üyelerine yönelik operasyon yapıldı.

Bursa'da bir iş yerine yönelik molotoflu kundaklama anları ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik Özel Harekat ve organize polisinin düzenlediği baskınlar kameraya yansıdı. Yurt dışı bağlantılı suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Nilüfer ilçesinde bir iş yerinin molotof kokteyli atılarak kundaklandığı belirlendi. Saldırı anının güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, eylemin, yurt dışı bağlantılı firari suç örgütü yöneticisi Ü.A.'nın talimatıyla gerçekleştirildiği tespit edildi. Kundaklama eylemini yapan İ.E.U. ve O.K. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle, H.B.D., Y.C.Ş., B.D., R.A. ve E.Ö. isimli 5 şüphelinin kundaklama eylemine iştirak ettikleri belirlendi. Şüpheliler, Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Koçbaşıyla yapılan baskınların da şüpheliler tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Devam eden çalışmalarda, İ.E.U.'nun örgüt yöneticisinin talimatıyla ruhsatsız silah temin ettiği, başka bir iş yerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunduğu, silahın ateş almadığı ve silahı M.A. isimli şahsa verdiği tespit edildi. M.A.'nın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 6 şüpheli de sorgularının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Molotoflu Kundaklama Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:12:51. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Molotoflu Kundaklama Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.