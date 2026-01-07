Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi.
Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Mudanya istikametine seyir halinde olan 16 BMZ 614 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, metro duvarına çarptı.
Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Hafif ticari aracın şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen motosikletliyle çarpıştığı anların yer aldığı görüntülerde, kazadan sonra inen sürücünün, önce aracını kontrol ettiği görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?