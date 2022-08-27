Moto kurye ile uyuşturucu ticaretine gözaltı - Son Dakika
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Moto kurye ile uyuşturucu ticaretine gözaltı

27.08.2022 14:29
Moto kurye ile uyuşturucu ticaretine gözaltı

BURSA'da, motosikletiyle getirdiği uyuşturucuyu, sipariş veren kişiye, evden sarkıtılan poşete koyarak teslim eden Ali İhsan O. (36) yakalandı.

BURSA'da, motosikletiyle getirdiği uyuşturucuyu, sipariş veren kişiye, evden sarkıtılan poşete koyarak teslim eden Ali İhsan O. (36) yakalandı. Şüphelinin evindeki aramada 10 kilo 565 gram esrar ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ali İhsan O.'nun moto kurye olarak isteyen kişilerin adresine uyuşturucu getirip sattığını belirledi. Polis, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından, Ali İhsan O.'yu, Hacivat Mahallesi'nde bir eve getirdiği uyuşturucuyu poşete koyup sarkıtarak teslim ettikten bir süre sonra Alemdar Mahallesi'nde gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu kabul eden şüphelinin evindeki aramada da satışa hazır halde 10 kilo 565 gram esrar ele geçirildi.Polis, Ali İhsan O.'nun uyuşturucu sattığı kişinin Hacivat Mahallesi'ndeki evinde yaptığı baskında da ruhsatsız 1 tabanca ve buna ait 9 mermi ele geçirdi. Silahın kendisine ait olduğunu söyleyen Selahattin P.'yi (26) gözaltına aldı. Ev sahibi ise aranıyor.


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Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moto kurye ile uyuşturucu ticaretine gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moto kurye ile uyuşturucu ticaretine gözaltı - Son Dakika
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