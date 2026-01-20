Bursa\'da Motosikletli Sürücünün Korku Dolu Anları

Bursa'da motosikletli sürücünün ölümden döndüğü anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Biranda hızlanan motosiklet sürücüsü, otobüse çarpmamak için solundan giden otomobilin önüne geçtiği an direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağa ve sola doğru yalpalayan motosiklet, sürücüsü kısa bir süre sonra direksiyonu toplamasıyla yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anlar, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. - BURSA