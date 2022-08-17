MOTOSİKLETTEN DÜŞEN 2 KİŞİNİN ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ; 2 AĞIR YARALI - Son Dakika
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MOTOSİKLETTEN DÜŞEN 2 KİŞİNİN ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ; 2 AĞIR YARALI

17.08.2022 13:14
MOTOSİKLETTEN DÜŞEN 2 KİŞİNİN ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ; 2 AĞIR YARALI

BURSA'da motosikletten düştükten sonra aynı yönde giden arabanın üzerlerinden geçtiği 2 kişi ağır yaralandı.

BURSA'da motosikletten düştükten sonra aynı yönde giden arabanın üzerlerinden geçtiği 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Kent Meydanı mevkiinde alt geçitte sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AVT 668 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Devrilen motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Bu sırada aynı istikamette seyir eden 16 ANG 568 plakalı araç, yerdeki yaralıların üzerinden geçerek 2 kişiyi metrelerce sürükledi. Durumu fark ederek duran araç sürücüsü şoka girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaralıların kimlik bilgilerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MOTOSİKLETTEN DÜŞEN 2 KİŞİNİN ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ; 2 AĞIR YARALI - Son Dakika
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