Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Mühürden Notaya" Konseri

Bursa'da "Mühürden Notaya" Konseri

47 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan "Muhtarlar Korosu", "Mühürden Notaya" adlı konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan "Muhtarlar Korosu", "Mühürden Notaya" adlı konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Serkan Kiviz'in yönettiği konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinden muhtarlar, "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Çökertme", "Nasıl Geçti Habersiz " ve "Gölgesinde Mevsimler" gibi unutulmayan eserleri seslendirdi.

Konserde, Karagöz Halk Oyunları ekibi ve Roman Dans Grubu da dans performansı sergiledi.

Konser sonunda sanatseverleri selamlayan solistler ve orkestra uzun süre ayakta alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Merinos, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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