Bursa'da "Mühürden Notaya" Konseri
47 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan "Muhtarlar Korosu", "Mühürden Notaya" adlı konser verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan "Muhtarlar Korosu", "Mühürden Notaya" adlı konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Serkan
Kiviz'in yönettiği konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Osmangazi
, Yıldırım
, Nilüfer
ve Gemlik
ilçelerinden muhtarlar, "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Çökertme", "Nasıl Geçti Habersiz " ve "Gölgesinde Mevsimler" gibi unutulmayan eserleri seslendirdi.
Konserde, Karagöz Halk Oyunları ekibi ve Roman Dans Grubu da dans performansı sergiledi.
Konser sonunda sanatseverleri selamlayan solistler ve orkestra uzun süre ayakta alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:11 Kaynak: AA
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