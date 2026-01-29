Bursa'da Mutfak Tavanı Çöktü - Son Dakika
Bursa'da Mutfak Tavanı Çöktü

29.01.2026 00:32
Yeni tamamlanan bir binada mutfak tavanı beklenmedik şekilde çöktü, güvenlik kamerası kaydetti.

Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan bir binadaki dairede mutfak tavanı çöktü. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesinde saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'ndeki bir site içinde meydana geldi. İnşaatı yeni tamamlanan binanın mutfağında asma tavan, bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. Gürültüyle uyandıktan sonra paniğe kapılan daire sakinleri kısa süreli korku yaşadı. Çökmenin ardından tavandan su aktığı görüldü. Olay anı, dairenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarında önce su sesi duyulurken ardından tavanın büyük bir gürültüyle çöktüğü kaydedildi.

Yetkililer çökmenin nedenine ilişkin inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

