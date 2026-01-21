Bursa'da Parça Temininde Kriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bursa'da Parça Temininde Kriz

Bursa\'da Parça Temininde Kriz
21.01.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sigorta firmalarının tedarikçilerinin gecikmesi yüzünden yüzbinlerce sürücü mağdur oldu.

Bursa'da sigorta şirketlerinin çalıştığı tedarikçi firmalar yıl sonu ve sayımı bahane edip araçların parçalarını zamanında temin etmeyince yüzbinlerce araç sürücüsü mağdur oldu. Günlerdir oto servislerinde parçası gelmediği için yatan araçlar tamir edilmeyi beklerken müşteri ile sigorta şirketi arasında kalan oto tamirciler ise kendilerinin bir suçu olmadığını söyledi.

Belli başlı sigorta şirketlerinin çalıştığı oto yedek parça tedarikçisi firmalar yıl sonu parça sayımı bahanesiyle araç yedek parçalarını oto servislerine 20 gündür ulaştırmayınca yüzbinlerce araç sürücüsü mağdur oldu. Günlerdir oto servislerinde yatan binlerce araç tamir edilmeyi beklerken araç sürücüleri onarımı bir türlü yapılamayan araçları yerine kiraladıkları ikame araçların sürelerini sürekli uzatmak zorunda kaldı.

Bursa Küçük Sanayi Sitesinde hizmet veren Bur Oto Servisinin İşletmecisi Cüneyt Ok; bir türlü teslim edilmeyen yedek parçalar ile ilgili yaşanılan sıkıntıyı şu şekilde anlattı;

"10 gün önce eksperin gördüğü bir otomobilin parçaları halen ulaşmadığı için tamirini yapamıyoruz. Sigorta şirketinin tedarikçisi parçaları göndermiyor. Yıl sonu parça sayımını bahane gösteriyor. Müşteri aracım neden hala çıkmadı diye bizi arıyor. Aslında bizim bu işle ilgili hiç bir suçumuz yok. Tedarikçi firma malı teslim etmediği için müşteri ile sigorta şirketi arasında biz kalıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sigorta, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Parça Temininde Kriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:11:28. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Parça Temininde Kriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.