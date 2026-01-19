Bursa\'da Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Kaçtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü park halindeki araca çarparak kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte hızla ilerleyen otomobil, yol kenarında park halindeki araca çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan sürücünün tespit edilmesi için inceleme başlattı. - BURSA