Bursa'da Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bursa'da Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Kaçtı

Bursa\'da Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Kaçtı
19.01.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi'de hızla giden otomobil park halindeki araca çarptı, sürücü olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü park halindeki araca çarparak kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte hızla ilerleyen otomobil, yol kenarında park halindeki araca çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan sürücünün tespit edilmesi için inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

10:14
Barcelona’nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
08:55
İstanbul’da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 10:42:16. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.