Bursa\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangını fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını tamamen kontrol altına alarak söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri, araç yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - BURSA