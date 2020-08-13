Bursa'da parkta işlenen cinayetle ilgili 9 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bursa'da parkta 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 9 sanığın yeniden yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsa Y, Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, maktul Muhsin Kalkan'ın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat İ, olayın meydana geldiği ramazan ayının birinci günü babasının evine iftara gittiklerini anlattı.

Balkonda oturdukları sırada parktan bazı sesler duyduğunu belirten Murat İ, şöyle konuştu:

"Dışarı baktığımda siyah bir minibüsten 7-8 kişilik bir grubun indiğini, bu kişilerden kiminin elinde beyzbol sopası kiminin elinde de bıçak gördüm. İnen gruptan yaşça büyük olan birisi, 'Buradan kimse sağ çıkmayacak.' diye bağırdı. Parkta oturan ve saldırıya uğrayan kişilerden biri iki elini yana açarak, 'Alet kullanmayın.' diye bağırdı. Yardım etmek için aşağı indiğimde bıçaklananları gördüm. Adem isimli şahsı hastaneye bizzat ben götürdüm. Adem isimli şahsın kafasına saldırgan gruptan biri sopayla vurdu. Adem yere düşünce zayıf yapılı çizgili gömlekli biri ademin sol göğüs bölgesine bıçağı sapladı. Ben bunu görünce aşağı inmiştim."

Tanık Burak K. ise olaydan önce çocuklar arasında bir tartışma olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 10-15 dakika sonra bir minibüs geldiğini dile getiren Burak K, "Minibüsten yaklaşık 7-8 kişi indi. Ben en fazla 3'ünü görebildim. Gördüğüm kadarıyla bu kişilerin tamamında sopa ve bıçak vardı. Hepsi Sabri'ye doğru saldırınca parktan koşarak kaçtım." dedi.

Olayda hayatını kaybeden Muhsin Kalkan'ın annesi Zekiye ve babası Mehmet Kalkan, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık İsa Y. de uzun zamandır tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İsa Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Yıldırım Bağlaraltı Mahallesi'nde Temmuz 2013'te, parkta oturan Muhsin Kalkan (23), arkadaşları Adem Ö. ve Sabri Ö. ile H.Y. arasında "laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Sabri Ö'nün tokat attığı H.Y, daha sonra buradan ayrılmıştı. H.Y'nin bir süre sonra yaklaşık 10 kişilik grupla yeniden parka gelmesinin ardından çıkan kavgada Kalkan ile arkadaşları Adem Ö. ve Sabri Ö. bıçakla yaralanmış, Kalkan hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından bazı zanlılar tutuklanmıştı. Yargılama sırasında sanıklardan bazıları beraat etmiş, bazıları da 12 yıl ila 41 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar hakkında verilen karar, geçen yıl Yargıtay tarafından usulden bozulmuş, sanıklar yeniden yargılanmaya başlanmıştı.