Son Dakika Haberleri: Bursa'da PTT Şubesinden Silahlı Soygun

Bursa'da PTT Şubesinden Silahlı Soygun

1 saat önce

Bursa'da bir PTT şubesinden silah tehdidiyle kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da PTT Şubesinden Silahlı Soygun, System.String[]
Bursa'da bir PTT şubesinden silah tehdidiyle kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki PTT şubesine giren soyguncu, elindeki tabancayı gişe görevlisine doğrultup yere yatmasını istedi.

Daha sonra gişenin arkasına geçen soyguncu, kasadaki 3 bin liraya yakın parayı aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, parmak izi araştırması yaptı.

Ekiplerin, soyguncuyu yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, PTT şubesinin dışındaki güvenlik kamerasının kayıtlarında, üzerinde kapüşonlu mont bulunan soyguncunun içeri girdiği, bir süre sonra ise dışarı çıkıp uzaklaştığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:56 Kaynak: AA

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