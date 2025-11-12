"Müsaade" isteyip iş yerini kurşunladı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
"Müsaade" isteyip iş yerini kurşunladı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

"Müsaade" isteyip iş yerini kurşunladı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12.11.2025 11:47
"Müsaade" isteyip iş yerini kurşunladı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da maskeli bir saldırgan, restoran önünde iki kişiye ateş açtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da bir şüpheli sohbet eden iki kişiden "müsaade isteyip" kenara çekilmelerini istedi, ardından elindeki pompalı tüfekle restorana peş peşe ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, ekim ayında Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir restoranın önüne yaya olarak gelen maskeli bir saldırgan, önce restoran önünde duran iki kişiye eliyle "çekilin" işareti yaptı. İki kişi ne olduğunu anlayamadan, saldırgan elindeki pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açtı.

YÜZÜ MASKELİ SALDIRGANIN KİMLİĞİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Kurşun sesleriyle çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde saldırganın soğukkanlı tavırları, iki kişinin ise şok içinde saldırganın arkasından bakakaldığı görüldü.

Polis ekipleri, yüzü maskeli saldırganın kimliğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırganın başındaki şapka ve yüzündeki maske nedeniyle kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Saldırı, Bursa, Olay, Suç, Son Dakika

'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Akdeniz'de art arda 3 korkutan deprem Naci Görür'den jet açıklama geldi
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü Paylaşım bile yapmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 18.00'de görüşecek
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
