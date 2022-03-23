Bursa'da sahte savcılardan 28 Bin Euro'luk vurgun - Son Dakika
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Bursa'da sahte savcılardan 28 Bin Euro'luk vurgun

23.03.2022 11:07
Bursa'da sahte savcılardan 28 Bin Euro'luk vurgun

Bursa'da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi, vatandaşlardan 28 Bin Euro para topladı.

Bursa'da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi, vatandaşlardan 28 Bin Euro para topladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli 5 kişi İstanbul'da kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan şüpheliler İ.G. isimli bir kişiyi 28 Bin Euro dolandırdı.

Müştekinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 400'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ayrıca banka hesaplarını da incelemeye alan ekipler şüphelileri kısa sürede tespit etti.

Eş zamanlı düzenlenen baskın sonucu şüpheliler, İ.Ç. ( 23), S.C. (20), Ö.C. (36), U.K. ( 26) ve O.Y. (29) gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı geldi.

Uyarıda, "Telefonda kendilerini polis, savcı, asker, hakim, savcı gibi tanıtarak farklı bahanelerle, özellikle "hesaplarınız terör örgütünün eline geçti, FETÖ terör örgütüne bağlantınız olduğu öğrenildi" şeklindeki sözlere kanmayın. Hesaplarınız hırsızların eline geçti gibi cümleler kurarak sizleri kandırmaya çalışan kişilere itibar etmeyin. İstenilen hesaplara para göndermeyin, elden para vermeyin" denildi.

Polis yetkilileri, vatandaşların şüphelendikleri durumda 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini ifade ettiler. - BURSA

Bursa'da sahte savcılardan 28 Bin Euro'luk vurgun
Bursa'da sahte savcılardan 28 Bin Euro'luk vurgun
Bursa'da sahte savcılardan 28 Bin Euro'luk vurgun

YORUMLAR
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Dolandırıcılık, Bursa, Savcı, Euro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sahte savcılardan 28 Bin Euro'luk vurgun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da sahte savcılardan 28 Bin Euro'luk vurgun - Son Dakika
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