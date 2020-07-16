Bursa'da sanayi üretim tesislerinde antikor testlerine devam ediliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, kentte üretimin sağlıklı ve kesintisiz sürmesi amacıyla başlatılan Kovid-19 antikor testleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi üretim tesislerinde yapılmaya devam ediyor.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 antikor testleri son olarak Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulandı.

Belirti göstermeyen hastaların tespiti ve hastalığın yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyan antikor testleri kapsamında, OSB ve sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerden fabrikalarda kan örnekleri alınıyor. Testlerin sonuçları birkaç gün içinde e-nabız sisteminden görüntülenebiliyor.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde önceliklerinin işletmelerin üretim gücünü ayakta tutmak olduğunu belirtti.

Üretim gücünü korumayı başaran şehirler ve ülkelerin salgın sonrası avantajlı konuma geçeceğini vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Bursa, 17 organize sanayi bölgesi ile Türkiye'de üretim ve istihdamın merkezi konumunda yer alıyor. Salgın dolayısıyla üretimine ara veren veya yavaşlatan üretim tesislerimiz yeniden üretime başladı. BTSO olarak bizler de bu dönemde kentimizde üretimin kesintisiz devamı ve çalışan sağlığının korunmasına yönelik Kovid-19 tedbirlerini hızla hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi üretim tesislerimizdeki çalışanlara yönelik başlattığımız antikor testleri devam ediyor."

Son bir aylık dönemde 10 binden fazla çalışana antikor testi yapıldığını belirten Burkay, "Demirtaş OSB ile başladığımız testler, son olarak Hasanağa OSB'de gerçekleştirildi. Firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda testler uygulanmaya devam edecek. Ülkemizin salgınla mücadelesine önemli bir katkı sağlayan bu projemize destekleri dolayısıyla Sağlık Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Normalleşme ile üretime güçlü bir dönüş yaptık"

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun da normalleşme süreciyle sanayide toparlanmanın başladığını bildirdi.

Sanayideki elektrik, doğal gaz ve su tüketiminin düzenli takibini yaptıklarını kaydeden Korun, son verilerin üretimde artışa işaret ettiğini vurguladı.

Normalleşmeyle üretime güçlü bir dönüş yaptıklarını belirten Korun, "Bölgemizde üretim yapan sanayicilerimiz özellikle son 1-2 haftada işlerinin önemli ölçüde arttığını söylüyor. Vardiyaları artırmak zorunda kalan iş yerlerimiz var. Sanayimiz açısından bu son derece sevindirici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte üretimin aksamadan devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Korun, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızın sağlığı açısından antikor testlerini çok önemsiyoruz. Çünkü hiçbir belirti göstermeden taşıyıcı olan insanlar var. Bu insanların hastalığı bulaştırma ihtimali söz konusu. Bunun öğrenebilmesi adına yapılan antikor testleri çok önemli. Bursa'da bu işin öncülüğünü yapan BTSO'ya ve bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgemizde yapılan testlerin sonuçlarına göre alacağımız tedbirlerle üretimin kesintisiz devam etmesini sağlayacağız."