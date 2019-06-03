Son Dakika Haberleri: Bursa'da tarihi çarşıda bayram yoğunluğu
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Bursa'da tarihi çarşıda bayram yoğunluğu

1 saat önce

Bursa'da bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar tarihi çarşıyı tıklım tıklım doldurdu.

Bursa'da tarihi çarşıda bayram yoğunluğu, System.String[]
Bursa'da bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar tarihi çarşıyı tıklım tıklım doldurdu.

Bayramda yeni kıyafetle çıkmak isteyen vatandaşlar soluğu çarşıda aldı. Özellikle çocuklarına bayramlık almak isteyen aileler çarşıda bulunan giyim dükkanlarına hücum etti. Normal günlerin aksine aşırı yoğunluk olan çarşıda vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar kendi ve çocuklarına bayramlık kıyafet alırken bazı vatandaşlar ise çerez, çikolata ve market alışverişi yaptığı görüldü. Yoğunluk sebebiyle işlerin yoğun olması çarşı ve pazar esnafının yüzünü güldürdü. Çarşıda en mutlu olan ise çocuklardı. Bayrama yeni kıyafetlerle çıkacak olan çocuklar bayramlıklarını alarak evlerinin yolunu tuttu.

Aileleriyle birlikte bayram alışverişine çıktıklarını belirten vatandaşlar "Bayram alışverişini işlerim dolayısıyla son güne bıraktık. Bugün çarşı çok kalabalık her keseye uygun ürün var" dedi.

Çarşı esnafı ise "İşlerimiz arefe günü olması sebebiyle yoğun. Fiyatlarda zam yok, geçtiğimiz yılın fiyatlarıyla satıyoruz. Çok şükür iş oluyor. Vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor" şeklinde konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
Bursa, Güncel
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