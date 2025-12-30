Tekel bayine kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekel bayine kurşun yağdırdı

Tekel bayine kurşun yağdırdı
30.12.2025 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekel bayine düzenlenen silahlı saldırıda, işletme sahibi ve bir çalışan yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekel bayine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.A. (35), araçla geldiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kemal G.'ye (66) ait tekel bayine tüfekle defalarca ateş açtı.

TEKEL BAYİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla yaralanırken, işletmede çalışan Nilgün Açıkgöz (50) ise yaşadığı panik ve korku nedeniyle kaçarken düşüp kolundan yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından geldiği araçla kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Tekel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekel bayine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum’dan demokratik siyaset ve liderlik üzerine Mehmet Uçum'dan demokratik siyaset ve liderlik üzerine
Kırmızı elbisesiyle Erciyes’te kayak yapıp, gül dağıttı Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı
Kayseri’de 65 yaşındaki adam kıraaathanede ölü bulundu Kayseri'de 65 yaşındaki adam kıraaathanede ölü bulundu
Meksika’da yolcu treni kaza yaptı: 13 ölü, 98 yaralı Meksika'da yolcu treni kaza yaptı: 13 ölü, 98 yaralı
7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler Çatışma anları kamerada 7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada
Samsunspor’dan İrfan Can Kahveci bombası Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

00:04
ABD Başkanı Donald Trump: F-35’leri Türkiye’ye vermeyi düşünüyoruz
ABD Başkanı Donald Trump: F-35'leri Türkiye'ye vermeyi düşünüyoruz
23:21
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı
22:24
Antalyaspor’da şok Yıldız isim sözleşmesini feshedip şehri terk etti
Antalyaspor'da şok! Yıldız isim sözleşmesini feshedip şehri terk etti
22:02
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
21:50
Eğitime kar engeli, okulların tatil olduğu şehir sayısı arttı
Eğitime kar engeli, okulların tatil olduğu şehir sayısı arttı
21:41
Trump’tan “Türk askerlerinin Gazze’de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz“ sorusuna yanıt
Trump'tan "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2025 01:42:34. #7.11#
SON DAKİKA: Tekel bayine kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.