Bursa'da Tekstil Zirvesi başladı - Son Dakika

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Topluluğu tarafından ilk kez düzenlenen Tekstil Zirvesi (TEXSUM'20) başladı.



UTİB'den yapılan açıklamaya göre, BUÜ Görükle Yerleşkesi'ndeki Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin bilim ve teknoloji anlamında son zamanlarda ciddi atılımlar yaptığını söyledi.

TÜBİTAK tarafından başlatılan Sanayi Doktora Programı'nı çok önemsediklerini vurgulayan Kılavuz, üniversite olarak programın içinde mümkün olan en yüksek seviyede yer almak adına gayret gösterdiklerini aktardı.

"Hazır giyimle 1 milyondan fazla istihdam sağlıyoruz"

Açılışın ardından oturumlara geçildi. Birinci oturumda yer alan "Sektöre Yön Verenler" panelinde konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün önemini yitirmediğini, aksine Türkiye ve dünyada gelişerek, çeşitlenerek ve evrilerek devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin tekstil anlamında çok güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

" Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz. Sadece standart ve klasik ürünler üreten bir ülke değiliz. Sektörümüz gerçek anlamda çok çeşitlendirilmiş bir sektör. Ayrıca kendi kaynaklarıyla üretim yapabilen ve üretim zincirinin her kademesinde gerçek anlamda kaliteli ürünlerin çıkarıldığı bir sektöre hizmet veriyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız. Dünyada tekstil ihracatında 7'nci sıradayız. Avrupa'nın da 3'üncü büyük konfeksiyon tedarikçisiyiz. İstihdam konusunda da çok güçlüyüz. Hazır giyimle birlikte 1 milyondan fazla istihdam sağlıyoruz. Hatta dolaylı sektörleri de düşünürsek, 1 milyonun da çok üstüne çıkıyoruz. Yine hazır giyimle birlikte en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerden birisiyiz. Bu ülke ekonomimiz için çok değerli bir durum."

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2020'ye iyi başlangıç yaptı

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de hazır giyim sektörünün son yıllarda ciddi bir başarı trendine girdiğini anlattı.

Gündemir, Bursa'nın hazır giyimde 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 artış oranı yakaladığını belirterek, "Türkiye genelinin yüzde 0,5 arttığı bir yılda, Bursa ve çevresinin yüzde 8 oranını yakalaması, bu kentin ve çevresinin değişen trendlere daha iyi ayak uydurabildiğini gösteriyor. 2020'ye de iyi başladığımızı söyleyebilirim. Türkiye geneli yüzde 5 artarken, UHKİB olarak yüzde 16'lık bir artış yakaladık. Bu trendin devam edeceğini ön görüyoruz. Bu yıl 750 milyon dolarlık bir hedef belirledik." ifadelerini kullandı.



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Müge Hepyüksel Keçik, BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut ile akademisyenler, tekstil ve hazır giyim firmaların temsilcileriyle öğrencilerin katıldığı etkinlik yarın da devam edecek.